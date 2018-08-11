"دراكس" البريطانية تنقذ صناعة البيرة بتجربة جديدة

قالت شركة "دراكس" البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية إنها تقوم بتجربة تقنية تساعدها على التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن استخدامها في الحفاظ على المشروبات الغازية.
وكانت أكبر مصانع البيرة في بريطانيا قد تضررت في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص في ثاني أكسيد الكربون الذي يُستخدم لصنع الفقاعات في البيرة.
ومن جهة أخرى، تبذل العديد من المعامل في مختلف الصناعات جهوداً على التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمنع دخولها الغلاف الجوي.
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وقال ويل جاردينر الرئيس التنفيذي لدراكس في بيان صحفي إن الهدف هو الحفاظ على مستوى صناعة البيرة في البلاد مع مطابقة شروط سياسة بريطانيا فيما يتعلق بالمناخ.