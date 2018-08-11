قالت الحكومة الكاميرونية يوم الجمعة إنها بصدد التحقيق بشأن فيديو يظهر جنودها أثناء إطلاقهم للرصاص على أشخاص عزل بمدينة أشيغايا خلال معارك ضد مسلحين إسلاميين قبل العام 2016.
الكاميرون تحقق بشأن قتل جنودها لعشرات العزل في قرية مسلمة
الكاميرون تحقق بشأن قتل جنودها لعشرات العزل في قرية مسلمة
وانتشر فيديو مدته أربع دقائق على مواقع التواصل لمجموعة من الجنود يتحدثون ويضحكون في طريقهم لإطلاق وابل من الرصاص على حوالي 12 شخصاُ غير مسلحين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تمكنت من تأكيد صحة الفيديو عبر شهود عيان، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية وتحليل أسلحة وأزياء الجنود.
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وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما بكاري إن انتشار الفيديو في هذا التوقيت هو "حملة تشويه" لصورة الرئيس الكاميروني بول بيا قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أكتوبر – تشرين الأول القادم.
وأضاف بكاري: "نحن في فترة انتخابية تؤدي لحدوث هذا النوع من الأشياء. الناس يريدون تشويه سمعة الجيش والرئيس".
ويحكم بيا الكاميرون منذ 36 عاماً.