تواصل المظاهرات في رومانيا والمحتجون يطالبون الحكومة بالاستقالة

تتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن الرومانية تنديدا بالفساد ولمطالبة الحكومة بالاستقالة. المظاهرات الأخيرة شهدت مشاركة أكثر من 40 ألف متظاهر في العاصمة بوخارست، إضافة إلى مئات آخرين في بقية المدن الرومانية الرئيسية على غرار كلوج-نابوكا وسيبيو وبراشوف وتيميشوارا. المتظاهرون نددوا بأداء حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورغم الطابع السلمي للمظاهرات، إلاّ أنّ شرطة مكافحة الشغب لجأت منذ يومين إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق جموع المتظاهرين وسط بوخارست، وهو ما تسبب في سقوط مئات الجرحى بينهم العديد من الرومانيين الذين يعملون في دول أوروبا الغربية.

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تحول احتجاج ضد الحكومة في رومانيا لأعمال عنف

وهتف المتظاهرون أمام مكاتب الحكومة بعبارات "الاستقالة، الاستقالة" ولوحوا بأعلام رومانيا وأعلام الاتحاد الأوروبي. وتشهد رومانيا تجمعات واحتجاجات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى السلطة في أوائل العام 2017 ومحاولته عدم تجريم العديد من جرائم فساد.

وتشير التقارير إلى أنّ رومانيا، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، تعتبر من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها فسادا.