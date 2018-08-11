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التلفزيون المصري: أجهزة الأمن تحبط محاولة لاستهداف كنيسة العذراء قرب القاهرة

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التلفزيون المصري: أجهزة الأمن تحبط محاولة لاستهداف كنيسة العذراء قرب القاهرة

التلفزيون المصري: أجهزة الأمن تحبط محاولة لاستهداف كنيسة العذراء قرب القاهرة
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قال التلفزيون المصري يوم السبت إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لاستهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى.

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