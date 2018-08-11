إردوغان: معاملة واشطن لحليفتها الاستراتيجية تركيا أغضبتنا وأزعجتنا

الخطوات الأميركية الأخيرة ضدّ تركيا دفعت بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الخروج عن صمته وتأكيده لواشنطن أنّ بلاده قد تلجأ إلى البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد لها.

صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن أردوغان قوله "في الوقت الذي ينتشر فيه الشر في جميع أنحاء العالم، لن تؤدي خطوات الولايات المتحدة أحادية الجانب ضد تركيا، وهي حليفنا منذ عقود طويلة، إلاّ إلى تقويض مصالح وأمن الولايات المتحدة. وقبل فوات الأوان يجب على واشنطن التخلي عن تصوراتها الخاطئة بأن العلاقات بيننا قد تكون غير متماثلة، وأن هناك بدائل عنها. وسيدفعنا عجزنا عن ردع هذه النزعة إلى عدم الاحترام واتخاذ خطوات أحادية الجانب للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".

وحذر الرئيس التركي واشنطن من المخاطرة بعلاقاتها مع أنقرة، منددا "بحرب اقتصادية" ضد بلاده بعد تهاوي الليرة التركية أمام الدولار وتراجعها أمس بنسبة 16 في المائة إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم التركيين.

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وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي أدنى مستوى لها منذ عقود على خلفية عدة مسائل بينها اعتقال تركيا للقس الأميركي آندرو برانسون، المحتجز في تركيا منذ حوالي عامين بتهمة محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.

وفي المقابل فرضت وزارة المالية الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات مالية ضد وزير العدل التركي عبد الحميد غل، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، متهمة إياهما بـممارسة "الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان".