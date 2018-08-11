العثور على خامس ضحية في حادث تحطم طائرة في ألاسكا

عثر على خمس جثث وسط حطام طائرة سياحية في ألاسكا بالقرب من أعلى قمة في أميركا الشمالية مما لا يدع مجالا للشك في أن الطيار لقي حتفه مع أربعة ركاب بولنديين.
مسؤولون في إدارة المتنزهات الوطنية قالوا إن الموقع حيث تحطمت الطائرة شديد الوعورة بما يحول دون إمكانية انتشال أي من الجثث الخمس.
الطائرة المنكوبة من طراز "هافيلاند بيفر"، وهي أحادية المحرك وتديرها شركة محلية للنقل الجوي، وقد تحطمت السبت الماضي بالقرب من قمة جبل ثاندر على بعد حوالي 22.5 كيلومتر جنوب غربي قمة دينالي، أعلى جبال أميركا الشمالية.
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وتسبب الحادث في انشطار الطائرة إلى نصفين وسقوطها في صدع داخل كتلة جليدية معلقة على ارتفاع نحو 11 ألف قدم على منحدر مهدد بانهيار جليدي تبرز منه كتل ثلجية غير مستقرة. وقالت كاثرين بيلتشر المتحدثة باسم إدارة المتنزهات: "لا يربط بين ذيل الطائرة وجسمها سوى قطعة من المعدن"، وأضافت أن أية محاولة لنقل الحطام أو الجثث ستعرض حياة آخرين للخطر.
ووصل حراس المتنزه إلى الحطام منذ يوم الاثنين من خلال استخدام هليكوبتر حيث أرسلوا حارسا معلقا بحبل من الطائرة ليشق طريقه وسط الثلوج حتى عثر على جثث الركاب الأربعة.
وظل الطيار مفقودا منذ ذلك الحين، ورغم افتراض وفاته إلا أن المسؤولين في إدارة المتنزهات قالوا إنه ظل على قيد الحياة لفترة كانت كافية كي يجري اتصالين هاتفيين للاستغاثة بعد الحادث أحدهما للإبلاغ عن التحطم والثاني كان مبهما وغير مفهوم.
وفي وقت لاحق وبعد التأجيل لعدة مرات بسبب الطقس، عثرت هليكوبتر أخرى تابعة لحراس المتنزه على جثة الطيار. وأكدت كاثرين بيلتشر إنه لن يتم الإفصاح عن هويات الركاب البولنديين الأربعة بناء على طلب من حكومة بولندا.