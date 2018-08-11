بالفيديو : "النار المقدسة" تهدد لوس أنجلس

شارك المئات من رجال الإطفاء يوم الجمعة ببناء حواجز وخطوط عازلة لاحتواء ألسنة اللهب التي تُهدد آلاف المنازل على ضفاف بحيرة إلزينور في جنوب شرق لوس أنجلس في ولاية فلوريدا.
وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإجلاء أكثر من 21 ألف شخصاً من محيط البحيرة، حيث تصاعدت سحب الدخان في سماء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة بعد أن اشتعل حريق أُطلق عليه "النار المقدسة" قرب جبال سانتا آنا.
"النار المقدسة" واحدة من عدة حرائق اشتعلت في كاليفورنيا وأدت إلى هروب آلاف السكان . ووفقاً لما ذكرته دائرة الأرصاد الجوية فإنّ الدخان المنبعث من حرائق الغابات امتد إلى الساحل الشرقي.
وتمّ إلقاء القبض على رجل يدعى فورست كلارك، حيث يُشتبه بضلوعه في إشعال هذا الحريق وتم توجيه عدة تهم إليه ومنها إشعال حريق عمداً والتهديد الإجرامي وفقاً لما ذكره مكتب النائب العام في مقاطعة أورانج.
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