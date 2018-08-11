حرائق الغابات تواصل حصد الضحايا في اليونان

ذكرت هيئة المطافي في اليونان الثبت أن عدد ضحايا الحرائق التي اندلعت في ضواحي أتيكا في 23 يوليو الماضي، ارتفع إلى 94 قتيلا، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 57 عاما في المستشفى اليوم السبت.
للمزيد:
- اليونان: حرائق الغابات قرب أثينا قد تكون متعمدة
- بالفيديو : "النار المقدسة" تهدد لوس أنجلس
وأضافت الهيئة أن 11 شخصا توفوا في وقت سابق متأثير بالحروق، بينما لا يزال 31 شخصا يتلقون العلاج، بينهم 8 في حال الخطر.
وكان الدفاع المدني نشر الأسبوع الماضي أسماء 92 ضحية، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية. وتضم اللائحة 44 سيدة و35 رجلا و11 طفلا. وكان رضيع في الشهر السادس أصغر ضحية لهذه الكارثة، وامرأة في 93 من عمرها الأكبر سنا.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيقا خاصا للإبلاغ عن الضحايا بغرض تقديم مساعدات مالية عاجلة لهم، وبلغ عدد المشتركين في هذا التطبيع 3586 شخصا حتى مساء يوم الجمعة.
ودفعت الحكومة بالفعل حتى الآن مبلغ 5 آلاف يورو ل641 مدنيا، و8 آلاف يورو ل31 مؤسسة.