شاهد: إنقاذ 141 مهاجرا من قاربين متهالكين قبالة السواحل الليبية

تمكنت السفينة أكواريوس من إنقاذ 141 مهاجرا- كانوا على متن قاربين خشبيين - من الغرق في عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وجاء إنقاذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين، حيث انتشلت السفينة 25 مهاجرا بينهم ست نساء من قارب خشبي في عملية أولى على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة السواحل الليبية، قبل أن تتمكن من إنقاذ 116 آخرين، بينهم 38 امرأة و73 تحت سن 18 عاما، في عملية ثانية في نفس المنطقة. ولفتت سفينة أكواريوس الأنظار شهر يونيو الماضي، حين رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالها، وبقيت عالقة في البحر لمدة تسعة أيام قبل أن تسمح لها إسبانيا بالرسو على موانئها.