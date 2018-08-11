إعلان حالة الطوارئ في ولاية كيرالا الهندية ومقتل 34 شخصاً بسبب الفيضانات

قال مسؤولون في الهند اليوم، السبت (11 آب / أغسطس) إن أكثر من نصف مقاطعات ولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند أعلنت حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات الجارفة بالولاية إلى 34.
ودمرت أمطار موسمية وانهيارات أرضية، تتزامن مع موسم الأمطار بالهند الذي يبدأ في حزيران / يونيو وينتهي في أيلول / سبتمبر، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ولاية كيرالا وبذلت السلطات جهوداً مضنية لإجلاء السكان.
وقال مسؤول بمجلس قرية واياناد إنه جرى نقل أكثر من 1200 شخص إلى مخيمات.
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وقالت غرفة التحكم التابعة لهيئة مواجهة الكوارث بولاية كيرالا إن الفيضانات دمرت محاصيل مزروعة على مساحة 2547.66 فدان ودفعت نحو 31 ألف شخص للاحتماء في مخيمات إنقاذ.
وقال بي.إتش كوريان رئيس هيئة مواجهة الكوارث في كيرالا إن الأمطار خفت حدتها.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول الأمطار بغزارة حتى يوم 15 أغسطس آب كما حذرت من فيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة.