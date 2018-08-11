في انتظار ظهور الجيل الخامس.. احذروا من ثغرات الواي فاي والجيل الرابع!

حذرت الكاتبة المتخصصة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا بصحيفة نيويورك تايمز جي دي بيرسدوفر من أن استخدام النت المجاني عن طريق "الواي فاي"، قد لا يكون مجانيا كما يتخيل الكثيرون، كما أنه قد يحمل الكثير من المخاطر على صعيد الأمن المعلوماتي.
وترى الكاتبة أن الإنترنت الخلوي عن طريق الشبكة ذات الجيل الرابع 4G تتميز بمستوى عال من التشفير، يحمي البيانات الشخصية للمستخدم من أي محاولة اختراق، بينما شبكات النت المجانية "الواي فاي" لا تتمتع بنفس القدر من التشفير، ويمكن التقاط وفك شفرة معلومات من يستخدمها بصورة أسهل.
ولكي يتمكن المستخدم من حماية بياناته، يجب أن تكون شبكة الواي فاي ذات خصائص تشفيرية معقدة، وهو ليس حال الكثير من تلك الشبكات، التي تتميز بتوفير عمومية الاتصال، ربما على حساب خصوصية المستخدم.
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ولكن يمكن تأمين الاتصال عن طريق شراء إحدى التطبيقات المخصصة لذلك والمعروفة باسم VPN. وبالتالي فعلى المستخدم دفع الأموال إذا أراد أن يؤمن استخدامه من الإنترنت المجاني!
شبكات الجيل الخامس
وبالرغم من أن شبكات الجيل الرابع تكون آمنة في الغالب، إلا أنها يمكن اختراقها في بعض الأحيان أيضا. فلقد كشف فريق من الباحثين في جامعتي روهر يونيفرسيتي بوشوم ونيويورك يونيوفرسيتي أبوظبي عن بعض الثغرات في تلك الشبكات، ولكن استغلال تلك الثغرات يحتاج إلى مجهود كبير وشخص خبير في الشبكة العنكبوتية، وبالتالي يقلل الباحثون من أهميتها ويؤكدون أنها تستهدف في المقام الأول الشخصيات العامة والسياسية.
وسيتفادى الجيل الخامس 5G الذي أوشك على الظهور، على الأرجح قبل نهاية هذا العام، ثغرات الجيل الرابع، وسيتمتع ببروتوكول أمني فائق الجودة.