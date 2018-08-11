الدولار الأميركي يختفي من التعاملات المالية بين العراق وإيران

العقوبات الأميركية على إيران تلقي بظلالها على التعاملات الاقتصادية والمالية العراقية-الإيرانية حيث ستكون الحكومة العراقية مجبرة على التخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع الجمهورية الإسلامية.
المتحدث الرسمي لرئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أكد أنّ حكومة بلاده ستضطر إلى التخلي عن الورقة الخضراء في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وأشار الحديثي إلى أنّ العقوبات المفروضة على إيران ستؤثر في الدرجة الأولى على الحوالات المالية والتعاملات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي حيث أن الطرفين اتفقا عن تجاوز الدولار.
وتوقع سعد الحديثي أن يؤثر التخلي عن الورقة الخضراء سلبا على التعاملات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى التجاري في ظل العقوبات المفروضة على إيران.
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وأوضح الحديثي أنّ الحكومة ستعمل على تطوير آلية جديدة لدعم العلاقات التجارية بين الجانبين على أمل تخفيف تأثير العقوبات على تجارة البلدين.
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وتشمل تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري. ومن المقرر أن تطبق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.
وبموجب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران يُحظر على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأميركية، وتجارة طهران بالمعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.