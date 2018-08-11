عاجل

عاجل

إسرائيل

الآلاف من عرب 48 يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد "قانون الدولة القومية"

تقرأ الآن:

الآلاف من عرب 48 يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد "قانون الدولة القومية"

الآلاف من عرب 48 يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد "قانون الدولة القومية"
حجم النص Aa Aa

شارك الآلاف من عرب 48 في تظاهرة حاشدة في وسط تل أبيب السبت، للتنديد بقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي أقره الكنيست الإسرئيلي الشهر الماضي.

كما انضم عددا من الإسرائيليين إلى التظاهرة التي تعالت الصيحات خلالها باللغتين العربية والعبرية.

وردد المشاركون هتافات "مساواة مساواة" و"لن نسكت والأبارتهايد لن يمر"، واصفين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينايمن نتانياهو "بالفاشي"

وجاءت التظاهرة بدعوة من منظمات تمثل "عرب إسرائيل" والذين يمثلون نحو 17.5% من سكان إسرائيل.

وكانت أقلية الدروز نظمت الأسبوع الماضي تظاهرة مماثلة، حيث يعتبر العرب والدروز أن القانون الجديد يجعلهما مواطنين من الدرجة الثانية.

وأقر القانون في 19 يوليو/تموز الماضي، وينص على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وأن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة." وتم تقديم خمسة طعون على هذا القانون أمام المحكمة العليا الإسرائلية حتى الآن.