مقتل ثلاثة رجال شرطة أردنيين خلال مداهمة منزل يؤوي مسلحين

وتحصن المسلحون في بناية بمدينة السلط على بعد 30 كلم شمال عمان، ورفضوا الاستسلام وتبادلوا إطلاق النار مع القوة الأمنية، قبل أن يقوموا بتفجير عبوات ناسفة كانوا قد زرعوها في البناية.، وفقما أعلنت في بيان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.

أعلنت الشرطة الأردنية السبت مقتل ثلاثة من عناصرها، خلال مداهمة أحد "الخلايا الإرهابية" شمال العاصمة عمان. واستهدفت تلك العملية مسلحين متهمين بقتل عنصر أمني آخر الليلة الماضية.

وكانت غنيمات قد أكدت في وقت سابق مقتل عنصر أمن، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى ثلاثة قتلى في صفوف قوات الأمن.

وأضافت الوزيرة أن العملية أسفرت كذلك عن إصابة عدد آخر من العناصر الأمنية دون تحديد عددهم.

غنيمات: العملية الأمنية دخلت مرحلة ثانية بتخطيط من الحرفية

تم أضافت الوزيرة في وقت لاحق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، أن العمليّة الأمنيّة في مدينة السلط دخلت مرحلة ثانية بتخطيط عالي الحرفيّة، وبخطوات مدروسة للسيطرة على الموقع والتأكُّد من عدم وجود مدنيين مهدّدين من جانب المشتبه بهم.

ولفتت غنيمات إلى أنّه يتوقع سماع أصوات دويّ في موقع المداهمة نتيجة تطهيره من المتفجرات، مؤكّدة ضرورة ابتعاد المواطنين عن موقع المداهمة.

ووفقا لمصادر إعلامية في المدينة، فإن عدد المصابين يصل إلى عشرين شخصا.

في حين تحدثت بعض المواقع عن قتيل رابع.

وتابعت غنيمات أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المسلحين وأن العملية لا تزال جارية.

وجاءت هذه العملية بعد معلومات تشير إلى تورط تلك المجموعة في عملية "الفحيص" الجمعة، والتي قتل فيها عنصر شرطة وإصيب ستة آخرين بعد أن تم زراعة عبوة ناسفة أسفل سيارتهم.

إلغاء فعاليات مهرجان صيف عمان تضامنا مع الضحايا

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية السبت أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه، قرر إلغاء فعاليات مهرجان صيف عمان لهذا العام والمقام حاليا في حدائق الحسين .

وقال الشواربه أن هذا القرار يأتي "تقديرا واعتزازا وتضامنا مع شهداء الوطن والجرحى وذويهم ورفاقهم من أبناء الدرك والأمن العام ."

وأضاف أنه في الوقت الذي نترحم فيه على أرواح شهداء الوطن ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، لنؤكد أن هذا الوطن سيبقى عصياً على الاٍرهاب بحكمة قيادته الهاشمية وشجاعة جيشه ويقظة أجهزته الأمنية.