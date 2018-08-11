تعويضات بمبلغ 289 مليون دولار لصالح بستاني أصيب بالسرطان

ومنحت هيئة المحلفين 250 مليون دولار كتعويضات تأديبية وأكثر من 39 مليون دولار تعويض لديواين جونسون، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان اللمفاوي في سن الثانية والأربعين في العام 2014.

ويعتبر دواين جونسون واحدا من بين الآلاف المصابين بداء السرطان، الذين يقاضون شركة "مونسانتو"، ومن المحتمل أن يشكل قرار هيئة المحلفين الأخير مقدمة لمعالجة مئات الشكاوى الأخرى التي تمّ تقديمها ضدّ الشركة.

ويقول أطباء جونسون إن حالته الصحية متردية وإنه سيخضع لجولة جديدة من العلاج الكيميائي ولكنهم يرجّحون أنه لن يعيش إلى ما بعد العام 2020.

وقال جونسون في إحدى شهاداته أمام المحكمة سابقاً إنه "لم يكن ليقبل أبداً برش مبيد "راوند آب" في حقول زراعية تحيط بمدارس ومؤسسات تعليمية لو كان على علم بأن مادّة "تاغلايفوسات" هي مادّة مسرطنة".

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وألقى جونسون في دعوته التي قدمها المسؤولية على مبيد "راوند آب" عن إصابته بالسرطان حيث اتهم الشركة، التي استحوذت عليها شركة "باير" الألمانية مؤخرا، بإخفاء المخاطر الناجمة عن استخدام المبيد، وهو ما ترفضه شركة "مونسانتو" جملة وتفصيلا حيث أكدت الشركة أنّ مادة "الغلايفوسات" التي تستخدم في مبيد الأعشاب آمنة.

ولكن مونساتو متهّمة أيضاً بتزوير شهادات طبيّة وبالتحايل على الوكالات والإدارات الأمريكية التي تضبط معايير المبيدات الزراعية.

وقال نائب رئيس شركة "مونسانتو" سكوت بارتريدج، في بيان، إن الشركة تتعاطف مع جونسون وعائلته، لكن القرار لا يغير حقيقة أن أكثر من 800 دراسة ومراجعة علمية، بما في ذلك دراسة قامت بها "وكالة حماية البيئة" وغيرها من الوكالات التنظيمية، تدعم الاستنتاج بأن "الغلايفوسات" غير مسرطنة ولم تكن السبب في إصابة السيد دواين جونسون بالسرطان.

وأشار سكوت بارتريدج إلى أن شركة "مونسانتو" سوف تقدم طلب استئناف وسوف تدافع بقوة عن منتج "راوند آب"، الذي كان يستخدم بشكل آمن لمدة 40 عاما، وهو أداة ضرورية وفعالة وآمنة للمزارعين وللذين يعملون في البساتين.

وسبق وأن أثارت شركة "مونسانتو" غضباً عالمياً بعد سيطرتها على سوق البذور، وإنتاجها بذوراً معدلةً وراثياً يُعتقد على نطاق واسع أنها تسبّب خطورةً كبيرةً على صحة الإنسان؛ حيث أشارت دراسة إلى أنه بعد إجراء تجارب على الفئران توصّلت إلى أنّ تناول الذرة المعدلة وراثياً، التي تنتجها شركة "مونسانتو"، تتسبّب في الإضرار بأجهزة الجسم، وربما تتسبّب في الإصابة بأنواع معينة من السرطان، أو في الوفاة المبكرة.