ناسا تؤجل إطلاق مسبارها الجديد إلى الشمس

أعلنت الإدارة الوطنية للطيران والفضاء الأميركية، ناسا، عن تأجيل إطلاق المسبار باركر في مهمة تاريخية إلى تخوم الشمس، إلى يوم غد، الأحد.
وكان من المفترض أن ينطلق المسبار"باركر سولار بروب" اليوم من مركز كندي الفضائي في ولاية فلوريدا، إلاّ أن خلالا تقنياً أجبر الناسا على تأجيل موعد الإطلاق حتى يوم غد.
وغردت ناسا عبر حسابها على تويتر قائلة إن فريق الإطلاق سيعاود المحاولة يوم غد، الأحد.
وسيسافر باركر بسرعة تصل إلى 700 ألف كيلومتر في الساعة ليصل إلى مسافة تفصله 6.5 مليون كيلومتر عن الشمس، وهي مسافة ولو أنها "فلكية" بمقاييسنا اليومية ولكنها تعتبر قريبة جداً، ما يجعل من مهمته "تاريخية".
وتعتزم الناسا عبر هذه العملية دراسة جموعة من الظواهر التي مازالت تحير العلماء، وللإجابة على بعض أسئلتهم.
أيضاً عن "باركر سولار بروب" على يورونيوز:
- ناسا تستعد لإطلاق مسبارها الشمسي باركر إلى الشمس
وتم تزويد باركر بمجموعة من الأجهزة التي ستقوم بعمليات القياس وأخذ الصور، وبسترة سميكة سوف تقيه درجات الحرارة العالية والتي سوف تصل إلى 1370 درجة مئوية.