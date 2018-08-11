كوريا الشمالية تعتقل مواطناً يابانياً

ذكرت صحيفة أساهي شيمبون اليابانية يوم السبت أن كوريا الشمالية ألقت القبض على رجل ياباني وأن مسؤولين حكوميين يحاولون جمع معلومات بشأن سلامته.
وقال التقرير نقلاً عن مصادر حكومية إن تفاصيل احتجاز الياباني غير واضحة وإنه ربما مشتبه به في تجسس.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن كوريا الشمالية يمكنها استخدامه للمساومة في أي محادثات دبلوماسية مستقبلية.
وتسعى اليابان إلى استعادة أشخاص خُطفوا في السبعينيات والثمانينيات إلى جانب مطالبتها كوريا الشمالية بالتخلي عن برامج الأسلحة النووية والصواريخ.
وقالت طوكيو إنها لن تقدم أي مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ حتى يتم حل أزمة المختطفين وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى طبيعتها.
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وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أبدى مؤخراً استعداده لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بهدف حل القضية المواطنين اليابانيين المخطوفين.
ويقول مراقبون إن الاعتقال الأخير قد يهدف ربما إلى إثارة غضب الحكومة اليابانية وقد يؤثر على العلاقة بين البلدين.