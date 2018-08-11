شاهد : روبوتان عملاقان لأشهر أبطال الرسوم المتحركة في هونغ كونغ

تمّ كشف النقاب يوم السبت في هونغ كونغ عن تمثالين عملاقين لشخصيتين من سلسلة الأنيمي اليابانية الشهيرة "Mobile Suit Gundam " والمعروفة باسم "أجنحة كاندام" في نسختها العربية.
ويبلغ طول كل من التمثالين الضخمين لشخصيتي "Nu Gundam"و "Sazabi " ستة أمتار، وتمّ وضعهما في مجمع تايمز سكوير التجاري وسط هونغ كونغ.
وسارع عشاق الأنيمي لمشاهدة التمثالين والتقاط صور "سيلفي" مع غاندام وسازابي. ونظمت الحدث إحدى الشركات التي تروج للرسوم المتحركة اليابانية في العالم.
ويعتبر فنّ اليابان من أكثر البلدان إنتاجاً لفن "الأنيمي" (التحريك).
للمزيد على يورونيوز:
وفاة مخرج مسلسل "هايدي" الياباني عن عمر الـ 82 عاما
هونغ كونغ.. حيث التوازن بين العمل والحياة