شاهد : حفرة تبتلع عدة سيارات في الولايات المتحدة

شهدت مدينة لانكاستر في الولايات المتحدة هبوطاً أرضياً أدى إلى حدوث فتحة كبيرة في أحد مواقف السيارات يوم أمس، الجمعة. وسقطت العديد من السيارات في الفتحة الضخمة ولم ترِد معلومات عن حدوث إصابات بشرية.
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والهبوط الأرضي هو ظاهرة جيولوجية ناتجة عن انهيار في الطبقات السطحية من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى حدوث فتحات تختلف في القطر والعمق تبعاً لدرجة قوة الهبوط ونوع التربة. وغالباً ما تنتج هذه الظاهرة عن التآكل الكيميائي للصخور الكربونية.