شاهد: تحطّم طائرة بعد سرقتها من "مطار سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت هيئة الطيران الأميركية تحطم طائرة بدون ركاب بعد أن أقلعت من مطار سياتل داكوما الدولي بشمال غرب الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت الهيئة أنّ الطائرة أقلعت دون الحصول على إذن من المطار.
وذكرت تقارير أنّ أحد موظفي شركة الخطوط الجوية قام بعملية إقلاع، مستخدما طائرة من دون ركاب وسط مزاعم عن عملية اختطاف. وبحسب شركة "آلاسكا إيرلاين"، لم يكن هناك أيّ تصريح لعملية الاقلاع من المطار.
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وحسب إدارة المطار، فالطائرة من طراز "بومباردييه كيو 400" ذات محركين، وقد تحطمت في "بوجيه ساوند" على امتداد سواحل مدينة سياتل.
وعقب انطلاق الطائرة قامت طائرتان حربيتان من نوع "أف 15" بملاحقتها، ولكن لم يكن لهما أيّ دور في حادث تحطمها حسب مصالح الأمن، التي أكدت أيضا أنّ الحادث لا يتعلق بعمل إرهابي وإنما هي عملية انتحار قام بها شخص بمفرده.
وبعيد سقوط الطائرة تمّ تأجيل كلّ الرحلات الجوية في مطار سياتل الدولي، قبل أن يستعيد المطار نشاطه من جديد حيث استأنفت شركات الطيران رحلاتها بشكل عادي رغم تسجيل بعض التأخير.