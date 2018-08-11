إيطاليون يدّعون نسبهم للرسام كارافاجيو رغم عدم إنجابه أطفالاً

يدعي نحو عشرين شخصاً من سكّان بلدة الرسّام كرافاجيو في إيطاليا أن ثمة صلات قربى تربطهم مع الفنان الشهير الذي عاش في القرن السادس عشر وعُرف بأنه أحد رواد الواقعية الأوائل في إيطاليا.

وقد ساعد العثور على بعض العظام في مقبرة صغيرة بالبلدة في الخمسينيات من القرن العشرين في الكشف عن فروع من شجرة عائلة كرافاجيو.