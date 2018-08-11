ترامب الابن يستعين ببرنامج "فوتوشوب" لتحسين أداء والده

قام دونالد ترامب الابن بنشر صورة مفبركة تظهر مدى رضا الأميركيين على أداء والده. وأظهرت الصورة أنّ نسبة رضا الشعب الأميركي تفوق بعشر نقاط النسب الحقيقية التي نشرتها استطلاعات الرأي، وهو الأمر الذي فاجأ كثيرا الدوائر المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يمتثل ترامب الابن إلى الطلبات الكثيرة التي دعته إلى تصحيح الصورة والامتثال إلى النسب الحقيقية، التي تمّ التلاعب بها بشكل واضح بعد نشرها على موقع "انستغرام" ليلة الأربعاء.

غير أنّ الصورة أزيلت بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن قام عشرات آلاف الناس بتقاسمها ومشاهدتها.