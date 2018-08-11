شاهد: طائرة حربية أمريكية تلاحق الطائرة المدنية المسروقة من مطار سياتل

أظهر مقطع فيديو التقطه هاوٍ مطاردة طائرة حربية أميركية من نوع أف-15 الطائرةَ المدنية التي سرقت من مطار سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وتحطّمت بعد ذلك.
وبحسب إدارة المطار، فالطائرة المدنية كانت من طراز "بومباردييه كيو 400" ذات محركين، وقد تحطمت في "بوجيه ساوند" على امتداد سواحل مدينة سياتل.
وقال مصدر مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة رويترز إن "العمل لم يكن إرهابياً".
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وعقب انطلاق الطائرة قامت طائرتان حربيتان من نوع "أف 15" بملاحقتها، ولكن لم يكن لهما أيّ دور في حادث تحطمها حسب مصالح الأمن، التي أكدت أيضا أنّ الحادث لا يتعلق بعمل إرهابي وإنما هي عملية انتحار قام بها شخص بمفرده.
وبعيد سقوط الطائرة تمّ تأجيل كلّ الرحلات الجوية في مطار سياتل الدولي، قبل أن يستعيد المطار نشاطه من جديد حيث استأنفت شركات الطيران رحلاتها بشكل عادي رغم تسجيل بعض التأخير.