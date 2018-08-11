شاهد: أندريس إنييستا يسجّل أول أهدافه في الدوري الياباني

سجل اللاعب الإسباني أندريس إنييستا هدفه الأول في الدوري الياباني يوم السبت محققاً بذلك التقدم لفريق فيسيل كوبي أمام جوبيلو أيواتا بنتيجة (2_1).
وحقق لاعب برشلونة السابق هدفه بعد لعبة مشتركة مع الألماني لوكاس بودولسكي في الدقيقة 15 من عمر المباراة على أرض ملعب نويفير كوبي، ليساهم بتحقيق الفوز لفيسيل كوبي الذي احتل المركز الرابع في الترتيب.
وكان أنييستا (34 عاماً ) قد أنهى مسيرة 16 عاماً من النجاح مع النادي الكاتالوني بانضمامه إلى فيسيل كوبي الياباني في أيار/مايو الماضي.
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