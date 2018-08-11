بساط من القصف على آخر معاقل المعارضة السورية وسقوط عشرات القتلى

شنّ الطيران الحربي السوري عشرات الغارات الجوية على إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا.
واستهدف القصف أجزاء من محافظات إدلب وحلب وحماة مما أسفر عن مقتل وجرح 135 شخصاً على الأقل وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأظهر فيديو نشره الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" عمال الإنقاذ وهم ينقذون طفلاً صغيراً من تحت الأنقاض.
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وقال زعيم إحدى الجماعات المسلحة إن "مجزرة" نجمت عن ضربات جوية في أورم الكبرى غرب حلب، كما أفادت قناة "أورينت" المعارضة للنظام السوري بأن 41 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم هناك.
ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الجيش السوري قام بعمليات ضد "مجموعات إرهابية" في ريف حماة الشمالي مما أدى إلى تدمير عدد من مقراتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.
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وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس واتش" إنه يتوجب على الدول الأوروبية الضغط على موسكو من أجل إيقاف ما وصفه بحمام الدم في إدلب.
واعتبر أن روسيا شريكة في جرائم حرب ترتكب ضد المدنيين السوريين وأن مصير أكثر من مليوني مدني في إدلب يتوقف على قدرة الاتحاد الأوروبي على الضغط على الكرملين.