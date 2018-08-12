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مصر

مقتل 12 إرهابيا "مشتبه بهم" في مداهمة أمنية بشمال سيناء المصرية

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مقتل 12 إرهابيا "مشتبه بهم" في مداهمة أمنية بشمال سيناء المصرية

مقتل 12 إرهابيا "مشتبه بهم" في مداهمة أمنية بشمال سيناء المصرية
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Reuters
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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الأحد إن قوات الأمن في محافظة شمال سيناء قتلت 12 "إرهابيا" خلال مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن المحافظة.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن داهمت قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد "قيام مجموعة من العناصر الإرهابية (باتخاذها)... وكرا لهم".

وقالت الوكالة في تقريرها إن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، مضيفة أن القوات ردت بإطلاق النار وعثرت في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين.

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ولم تذكر الوكالة متى حدثت المداهمة.

وبدأت مصر في فبراير شباط عملية لسحق متشددين تابعين لجماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط في مناطق بشمال سيناء.