"طفلة محجبة" في إعلان لعلامة "غاب" تثير جدلا في فرنسا

أطلقت علامة "غاب" للملابس حملة دعائية بمناسبة دخول المدارس في الولايات المتحدة، استعانت خلالها بطفلة ترتدي حجابا، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

بدأ الجدل حول هذه القضية بتغريدة على موقع تويتر، حين نشرت "غاب" على حسابها في 31 يوليو/تموز الماضي صورة طفلتين، ترتدي إحداهما حجابا، وذلك في إطار حملتها الدعائية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

الحملة وإن كانت موجهة للجمهور الأمريكي، إلا أنها كان لها صدى كبير في فرنسا.