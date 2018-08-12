بالرغم من أنها حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال وتملك ثورة تقدر ب8 ملايين دولار، إلا أن ليزا فيكوسكي ذات الستين عاما لديها هواية غريبة بعض الشئ، فهي تقضي ساعات في جمع الزجاجات الفارغة مقابل 20 أو 30 دولارا في اليوم!
مليونيرة أمريكية تقضي وقتها في جمع الزجاجات الفارغة وتخصص أحد منازلها للنفايات!
مليونيرة أمريكية تقضي وقتها في جمع الزجاجات الفارغة وتخصص أحد منازلها للنفايات!
المليونيرة الأمريكية الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو لديها عدة منازل في نيويورك سيتي وضواحيها، غير أن أحد هذه المنازل غير صالح للسكن لأنها خصصته للنفايات! فلا ترى في داخله سوى فرن قديم والكثير من الأشياء المتهالكة غير الصالحة للاستهلاك.
وهي متزوجة من رجل يبلغ دخله السنوي 180 ألف دولار، كما أنها تعمل محللة في مجال التسويق، وتنتمي لأسرة اقتصادية عريقة.
وتقول فيكوسكي إن أسرتها تعتبر أن ما تقوم به "فظيع" لكنها ترى أنه "مسل"، وتدافع بشدة عن "هوايتها"، وتقول إنها تساعدها على النشاط والحركة وتنظيف شارعها أيضا.
الشهر الماضي، سحبت البلدية سيارة فيكوسكي التي كانت مليئة بالقمامة ومغطاة برسم الغرافيتي، والتي كانت مركونة على قارعة الطريق، ولكن المليونيرة أكدت أنها ركنت سيارتها بطريقة غير مخالفة للقانون.
مؤسس إيكيا كان يستعمل سيارة متهالكة ويستقل الدرجة السياحية في الطائرة!
وانتقدت فيكوسكي الجيران الذين أبلغوا عن السيارة مدعين أنها تشوه المنظر الجمالي في الشارع، وتقول فيكوسكي إن هذا التصرف يدل على "المدى الذي وصلنا إليه من عدم التسامح".
ولكن بالرغم من غرابة تصرفات المليونيرة الأمريكية إلا أنها ليست الثرية الوحيدة التي تقوم بأشياء مماثلة، فإنغفار كامبراد الملياردير السويدي مؤسس إيكيا ظل يقود نفس السيارة الفولفو التي يمتلكها على مدى عقدين من الزمن وكان يفضل تذاكر الطيران ذات الدرجة السياحية!