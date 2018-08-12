جائزة بودابست الكبرى للجيدو: يوم ختامي حافل بالتتويجات لليابانيين

وكالعادة صالة "بيب لاسزلو" كانت شاهدة على تتويج أصحاب الأرض الذين احتلوا المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات التي حازت عليها أكثر من 22 دولة تمثل القارات الأربع.

كريستزين تو:"الحشد في كل مرة لا يصدق، أحب حقا القتال في المنزل لأن هناك الكثير من الناس الذين يحبون الجودو، كنت سعيدا بالحضور الجماهيري الكبير، لذلك أقول لهم شكرا على الدعم".

وكانت أفضل رياضية في هذه الجولة البطلة العالمية والأولمبية السابقة الكوبية إيداليس أورتيز، حيث تمكنت من الفوز بالذهب عن جدارة واستحقاق في وزن أكثر من 78 كيلوغراما. حركة وازاري كانت كافية للبطلة الكوبية للفوز على البيلاروسية مارينا سلوتسكايا، ليكون هذا هو التتويج الاول لها منذ سنتين.

إيداليس أورتيز:" أنا هي أقدم واحدة في فريق الجيدو الكوبي، لذلك كل زميلاتي في الفريق يتمنين لي النجاح، ويعتبرونني كقدوة لهن.

أما الياباني آرون وولف الذي استأنف المنافسات لأول مرة منذ أن فاز باللقب العالمي السنة الماضية فكان في لياقة عالية، حيث هزم في المنازلة النهائية الألماني كارل ريشارد بعد تسجيله لآيبون مرتين.

من جانبها اليابانية أوميكي مامي بطلة العالم في 2015 أحرزت الميدالية الأكثر لمعانا بعد هزيمتها لمواطنتها تاكاياما ريكا بواسطة إيبون في فئة أقل من 78 كيلوغراما.

فيما قلد رئيس الإتحاد الدولي للجيدو ماريوس فيزر الميدالية الذهبية للياباني كاغورا كوكورو في وزن أكثر من 100 كيلوغرام بعد فوزه بوازاري على النمساوي ستيفان هيجيي.

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وكان نجم هذه الفئة بدون منازع الجورجي أدام أوكرواشفيلي الذي قام بحركة آيبون رائعة في المنازلة التي جمعته بالروسي ريسلان شاخبازوف من أجل الحصول على الميدالية البرونزية.

فيما كانت أجمل حركة في هذا اليوم الختامي من المواجهة التي جمعت بين الصينية يانغ جيانغ والألمانية كارولين ويس في أكثر من 78 كيلوغراما والتي توجت فيها الصينية بمعدن البرونز.