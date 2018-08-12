رسمياً: النيابة العامة المصرية تتهم راهباً بارتكاب جريمة قتل

وجهت النيابة العامة المصرية الجمعة رسميا تهمة القتل لراهب الذي تم تجريده من منصبه، في حادث مقتل رئيس دير أبو مقار في وادي النطرون، الأنبا أبيفانيوس.
وكانت السلطات قد عثرت على الأنبا أبفانيوس غارقاً في دمائه في حرم الدير المسؤول عنه بوادي النطرون شمال غرب القاهرة في 29 يوليو / تموز الماضي. واستخدمت آلة حديدية في ارتكاب الجريمة.
ووجهت تهمة القتل للراهب السابق وائل سعد، والذي تقول الكنيسة إنه خضع مسبقا لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة لواجباته كراهب، دون أن تعلق على اتهامه في مقتل الأنبا أبيفانيوس.
وجددت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
جريمة مقتل رئيس دير أبو مقار تدفع البابا تواضروس لاتخاذ إجراءات صارمة
ودفعت تلك الجريمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، منها تجميد قبول رهبان جدد لمدة عام، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وإثر ذلك أعلن البابا تواضروس الثاني غلق حساباته على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأثارت جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس صدمة في الأوساط المسيحية في مصر، والذين يشكلون نحو 10% من عدد السكان.