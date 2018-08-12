شاهد: مهرجان خاص بالتوائم في أوكرانيا

استقطبت العاصمة الأوكرانية كييف حوالي 400 مشاركا في مهرجان التوائم. وشارك التوائم من مختلف الأعمار وعدد التوائم الأشقاء، فهناك زوج من التوائم وهناك ثلاثة توائم وأربعة وربما أكثر.

AFP

AFP

AFP

وتشتهر أوكرانيا بكثرة عدد التوائم فيها، وتوجد بها قرية يطلق عليها "فيليكايا كوبانيا" أي "أرض التوائم"، نظرا للعدد المرتفع من التوائم الذين ولدوا فيها، وقد اشارت بيانات إلى أنّ العدد وصل إلى 61 توأما من بين 4000 آلاف شخص يقطنون تلك القرية.

AFP

AFP

وعلى هذا الأساس تنتظر قرية "أرض التوائم" دخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية العالمية بأكبر عدد من التوائم في العالم. وحسب سكان القرية فإنّ ظاهرة التوائم بدأت في القرية منذ العام 2004، ولكن سيدة من تلك القرية، وهي في الأصل توأم ولديها من الأحفاد 6 توائم، أكدت أنّ ظاهرة التوائم في القرية موجودة منذ أن كانت صغيرة، لأنه كان لديها أصدقاء توائم في ذلك الحين.