شاهد: صور جويّة لجرافة تسابق "النار المقدسة" في كاليفورنيا

بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية بدأت الآثار البيئية السلبية تظهر جلياً أمام الجميع. حتى صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالات أميركية صباح اليوم، أظهرت كمية التلوث في الهواء، وموجة عظيمة من الدخان تتوجه نحو كندا.
ويكافح رجال الإطفاء في كلّ أنحاء الولاية، إذ أصبحت "كارّ" و"مونديسينو كومليكس" و"النار المقدسة"، وهي أسماء الحرائق المشتعلة في كل مكان، بمثابة كارثة وطنية.
ومنذ اندلاع النيران في قرابة منتصف تموز يوليو الفائت، أعلنت السلطات في الولاية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل واحتراق مئات المنازل وآلاف الهكتارات المتوزعة على الغابات والأراضي الزراعية.
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وتمّ اعتقال رجل يدعى فوريست غوردون كلارك منذ أيام بعد الاشتباه به بافتعال حريق "النار المقدسة". وأدّى الحريق المذكور إلى إجلاء نحو 21 ألف شخص من منازلهم في شمال كاليفورنيا، كما دمّرت النيران أكثر من سبعة آلاف منزل.
أخبار سارّة
وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في سان دييغو إن رجاله "أحرزوا تقدماً كبيراً في عملية إطفاء "النار المقدّسة"، وساعدهم هدوء الرياح النسبي منذ الأمس في ذلك".
في الفيديو أعلاه، رجل يقود جرافة ويسابق النيران، في حرب مع حرائق مخيفة، يبدو أنها ستستغرق أيّاماً إضافية، وربما أسابيع.