اتفاقية بحر قزوين: وثيقة لحل نزاع النفط والغاز والكافيار

توصلت الدول المطلّة على بحر قزوين إلى التوقيع على اتفاقية شبه نهائية تحدّد وضع البحر، وذلك بعد عشرين سنة من المفاوضات الشاقة.

وتتحاور خمس دول وهي روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان من أجل وضع إطار قانوني للبحر، يتمّ من خلاله تحديد الحصص وتوزيع الثروات.

وكان وضع بحر قزوين معقداً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يضمّ الدول الخمس باستثناء إيران، وتقول تقارير إنه يحتوي على ثروات هائلة تقدّر بخمسين مليار برميل من النفط ونحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.