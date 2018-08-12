شاهد: أبقار تطارد متهمة في فلوريدا وتساعد الشرطة في القبض عليها

ساعد قطيع من الأبقار في ولاية فلوريدا الأمريكية الشرطة في القبض على متهمة بعد أن استطاعت الهرب باتجاه أحد المراعي.
وطارد القطيع المكون من 16 بقرة المتهمة في المرعى، في الظلام الدامس، ما لفت انتباه إحدى مروحيات الشرطة للتحرك غير الاعتيادي للأبقار، وتوقعوا أن تكون تهرول خلف المتهمة.
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وسجلت "المطاردة" بالكاميرا من الجو، ما ساهم الفريق الأمني على الأرض من تحديد مكان المتهمة والقبض عليها، عند السياج الخارجي للمزرعة، حيث كانوا ينتظرونها من جانب، والأبقار تحاصرها من الجانب الآخر.
ووجهت للمتهمة التي تدعى آن كوفمان تهمة مقاومة السلطات وحيازة المخدرات.