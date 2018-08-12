فيديو لزواج في الفلبين: معك في السرّاء والضرّاء... والماء

بدت جويل ديلوس انجليس مبتهجة وهي تسير في ممر الكنيسة المليء بمياه الأمطار التي تساقطت مؤخرا. وتزوجت جويل التي تبلغ من العمر 24 عاما من والد طفليها في الكنسية التي لا زالت تئن تحت وطأة الأمطار الموسمية التي ضربت العاصمة مانيلا والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك اقليم بولاكان.
وتظهر جويل وهي تبتسم إلى السماء وتتقدم عبر مياه الفيضانات البنيّة في ثوب أبيض، قبل أن يمسكها زوجها ويقودها أمام مذبح الكنيسة.
وأكدت جويل ديلوس انجليس أنها لم تقبل بتغيير موعد زفافها رغم سوء الأحوال الجوية وأنّ لا شيء يمكن ان يوقف رغبتها في الاستعداد للفرح، مضيفة أنّ الإنسان يتزوج مرة واحدة في حياته، ولا يمكن تأجيل الفرح، خاصة إذا كان مع الشخص الذي نحب. وأوضحت العروس أنّ ثوبها كان مبللا وثقيلا، لكنها أقنعت نفسها أنها كانت تسير على سجادة حمراء".
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يذكر أنّ الفيضانات التي اجتاحت الفلبين مؤخرا تسببت في توقف نشاط الشوارع، كما أدت إلى انقلاب عدد من السيارات وغرق بعضها، فضلا عن إجلاء المئات من منازلهم حيث أجلت السلطات الفلبينية، أكثر من 400 شخص، وأغلقت مدارس في العاصمة مانيلا، فيما غمرت مياه الفيضانات مناطق كثيرة جراء الأمطار الغزيرة .
وتشهد الفلبين، التي تعتبر واحدة من الدول الأكثر عرضة للكوارث في العالم، ما متوسطه 20 إعصارًا في العام تهب فوق المحيط الهادئ.