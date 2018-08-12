خورخي لورينزو يتفوق على ماركيز ويفوز بجائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي

توج الاسباني خورخي لورينزو بلقب سباق جائزة النمسا الكبرى لحساب بطولة العالم للدراجات النارية (موتو– جي– بي) يوم الأحد متفوقا على حامل اللقب مارك ماركيز متسابق هوندا ليعيد نفسه إلى سباق اللقب بانتصاره الثالث هذا الموسم.
وأنهى لورينزو السباق على حلبة رد بول في 39 دقيقة و40.688 ثانية متفوقا على مواطنه وزميله المقبل في هوندا بفارق 0.130 ثانية ليحقق دوكاتي انتصاره الثالث في سبيلبرغ.
وجاء الايطالي أندريا دوفيتسيوزو في المركز الثالث ليختتم سباقا ناجحا لدوكاتي.
واحتل كال كراتشلو المركز الرابع متقدما على دانيلو بيتروتشي.
ويملك ماركيز، بطل العالم أربع مرات والذي أخفق في الفوز لأول مرة هذا الموسم رغم انطلاقه من المركز الأول، 201 نقطة بعد 11 سباقاً، يليه فالنتينو روسي بـ 142.
وأنهى الايطالي فالنتينو روسي السباق في المركز السادس بعدما انطلق من المركز 14.
وصعد لورينزو إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العالمي، حيث أصبح في رصيده 130 نقطة أمام دوفيتسيوزو بمجموع 129.
وتستضيف حلبة سيلفرستون سباق جائزة بريطانيا الكبرى المقبل يوم 26 أغسطس/ آب.