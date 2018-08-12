يهرب من الشرطة ليجد نفسه داخل المقر الرئيسي للمخابرات!

لم يكن الحظ حليف رجل فرنسي أراد الهرب من الشرطة بعد ارتكابه حادث سير على إحدى الطرق السريعة بضواحي باريس، أمس، الجمعة.
فبعد أن ترك سيارته ليهرول راكضاً لأنه لم يكن يحمل رخصة قيادة، وجد الرجل سلما إلى جانب الطريق، فصعده مسرعا، ليجد نفسه في قلب المقر الرئيسي للمخابرات الفرنسية.
وتمّ اعتقال الرجل على الفور وإيداعه الحجز في الدائرة العشرين في العاصمة باريس.
وبدلا من توجيه تهمة قيادة سيارة دون رخصة فقط، وجد الرجل نفسه متهما بدخول مبنى أمني يتبع للجيش دون ترخيص!
وأكد الرجل، الذي لم تعط المزيد من التفاصيل حول هويته، أنه لم يكن يعلم أن المبنى الذي دخله يتبع للمخابرات.
وتتبع الإدارة العامة للمخابرات الفرنسية الجيش ، وتعرف بأسماء عدة منها "مكتب الشخصيات الخيالية" و"المسبح"، ويتميز مقرها بالتحصين الأمني الشديد.