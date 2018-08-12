شاهد: ناسا تطلق بنجاح مسبارها "باركر" المتوجه إلى الشمس

قامت الإدارة الوطنية للفضاء والطيران الأميركية، ناسا، بإطلاق ناجح لمسبارها "باركر"، أول مركبة فضائية من المقرر أن تدخل في الغلاف الجوي للشمس، اليوم، الأحد.
وهذه هي عملية الإطلاق الثانية، وتأتي بعد 24 ساعة من تأجيل إقلاع المركبة من قاعدة "كيب كنافيرال" في فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.
وتمّ تأجيل الإطلاق لأسباب تقنية يوم أمس.
وتهدف مهمة المسبار إلى المساعدة في توضيح الألغاز العلمية ويقول العلماء إنه سيصل في تشرين ثاني / نوفمبر المقبل.
يذكر أن الصاروخ الذي حمل المسبار إلى الفضاء من نوع "دلتا ستة".
ونشرت الإدارة الوطنية للفضاء على صفحتها على تويتر لحظة إقلاع الصاروخ.
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