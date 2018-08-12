وزير المالية التركي يعلن الاثنين عن خطة شاملة لمواجهة أزمة الليرة

قال وزير المالية التركي بيرات البيراق الأحد إن الحكومة وضعت خطة تشمل عدة إجراءات لطمأنة السوق الاقتصادي والمالي داخل البلاد، بعد أن سجلت الليرة التركية انهيارا متسارعا أمام الدولار طيلة الأيام الماضية.
وفي مقابلة مع جريدة "حورييت" أوضح البيراق أن الخطة نشمل إجراءات بنكية وأخرى تتعلق بقطاعات اقتادية، بما فيها الشركات الصغيرة، والتي كانت الأكثر تأثرا بانهيار الليرة.
وتابع الوزير: "اعتبارا من صباح الاثنين ستتخذ مؤسساتنا الإجراءات اللازمة، وسنعلن تلك الإجراءات للسوق" ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الإجراءات.
وأكد البيراق أن انهيار الليرة هو "مؤشر واضح على تعرض تركيا لهجوم ولتحد" كبير.
الليرة تواصل انهيارها في التعاملات المبكرة في أسيا صباح الاثنين
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 1903 بتوقيت جرينتش يوم الأحد (صباح الاثنين في منطقة آسيا والمحيط الهادي)، بلغت العملة التركية 7.06 ليرة للدولار بعدما لامست 7.24 ليرة في وقت سابق.
وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.