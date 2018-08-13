خليه_يغني_وحدو حملة لمقاطعة الحفلات الغنائية في الجزائر والحكومة تتعنت

اقتضى الشعب الجزائري بجاره المغربي، يوم اتخذ مجموعة من الناشطين البارزين قرار مقاطعة الحفلات الغنائية ودعوا إلى تحسين ظروف معيشتهم بدلاً من إقامة المهرجانات التي يرون فيها إهداراً صاخبا للمال العام. تحت شعار "خليه يغني وحده" التف الآلاف من شباب المغرب العربي ابتداء من المملكة المغربية وصولا إلى الجزائر.
السلطات الجزائرية لم يرق لها الأمر وبدأت الاثنين في التحقيق مع نشطاء بارزين قالت إنهم قادوا احتجاجات عارمة في ولايات الجنوب. طريقة الاحتجاج كانت فريدة من نوعها هذه المرة، فبدلا من هتاف المحتجبن الذي نادرا ما يصل صداه إلى الحكومات، قرر المتظاهرون استخدام الصلوات الجماعية، في سابقة بتاريخ البلاد.