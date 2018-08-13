شاهد: سفينة إغاثية تحمل 140 مهاجرا تبحث عن ميناء أوروبي للرسو فيه

دعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان حكومات الدول الأوروبية يوم الأحد 12 أغسطس / آب إلى تحديد ميناء يمكن لسفينة إنقاذ خيرية أن ترسو عليه لإنزال أكثر من 140 مهاجرا أنقذتهم في البحر المتوسط.

وأنقذت السفينة أكواريوس، التي تديرها مؤسسة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 141 شخصا في عمليتين منفصلتين قبالة الساحل الليبي قبل عدة أيام.