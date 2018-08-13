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شاهد: هزة أرضية في الصين وإصابة 5 أشخاص

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شاهد: هزة أرضية في الصين وإصابة 5 أشخاص

شاهد: هزة أرضية في الصين وإصابة 5 أشخاص
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رويترز
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تعرض خمسة أشخاص لجروح الإثنين 13 أغسطس / آب بعد هزة أرضية وقعت في مقاطعة يونان جنوب شرق الصين.

وفي بلدة سيجي حيث اعتبرها مركز شبكات الزلازل في الصين مركز الهزة الأرضية فقد أصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وبالرغم من عدم وجود إصابات كبيرة تذكر إلا أن الزلزال أدى إلى تدمير 18 منزلا، كما أثر على امدادات الطاقة والاتصالات في المنطقة.

وبحسب إدارة الزلازل في المقاطعة فقد تم إرسال عاملي إغاثة للمناطق المنكوبة، لإدارة عمليات الإنقاذ.