مقتل 6 مشتبه بهم في مداهمة للأمن المصري بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الاثنين 13 أغسطس / آب إن قوات الشرطة قتلت ستة "عناصر إرهابية" في مداهمة لمسكن يختبئون به قرب القاهرة.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون به بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار مما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين.