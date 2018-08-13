أنثى حوت تتخلّى عن جثة صغيرها بعد 17 يوماً من نقله على ظهرها

بعد سبعة عشر يوماً من حمل صغيرها الميت على ظهرها، وبعد اجتياز نحو 1000 ميل في المحيط، تخلّت أنثى حوت، من نوع الحوت القاتل (Orca)، عن جثة ابنها أخيراً، وألقته عن ظهرها في المحيط الهادئ.
ويقول الباحثون الذين راقبوا سفر الحوت في المحيط إن "ما قامت به الأم غير اعتيادي على الإطلاق، وهو من أقوى مشاهد الحِداد التي شاهدوها في عالم الحيتان".
وتم رصد الأم، واسمها تاليكا، يوم السبت الفائت من دون ابنها للمرة الأولى منذ تموز الفائت، بحسب ما أعلن عنه مؤسس مركز الأبحاث حول الحيتان، كين بالكومب.
وأثّر حداد تاليكا على ابنها في قلوب الكثيرين حول العالم.
وكتب على موقع مركز الأبحاث حول الحيتان "إن فترة حداد تاليكا انتهت وإن طريقة تصرّفاتها أصبحت أكثر مرحاً" وأنها "عادت لتصطاد بعد انقطاع عن الأكل دام سبعة عشر يوماً".
وأشار المركز – ومقرّه في نيويورك – إن الحوت القاتل شوهد يوم السبت الفائت وهو يلاحق سرباً من أسماك السلمون جنوب جزيرة سان خوان، مضيفاً إلى أن الأم تخلّت عن "جثة ابنها التي بدأت بالتفكك".
وكانت الأم قد ولدت حوتها الصغير في الرابع عشر من تموز / يوليو الفائت ولكن الابن مات بعد الولادة، ويعتقد الباحثون أن "النقص في الغذاء وأسماك السلمون" قد يكون سبباً أساسياً في فقدان الصغير.
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وبحسب إحصائيات المركز، يموت نحو 75 بالمئة من صغار الحوت القاتل فور ولادتهم في العقدين الأخيرين.