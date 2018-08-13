برشلونة يحصد كأس السوبر الإسبانية في طنجة المغربية

عزز برشلونة رقمه القياسي وأحرز لقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة 13 بعدما فاز 2-1 على أشبيلية بفضل هدف رائع من عثمان ديمبلي وإنقاذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن في طنجة بالمغرب يوم الأحد 12 أغسطس / آب.

وتقدم أشبيلية، وصيف بطل الكأس في الموسم الماضي، بهدف مبكر في البطولة التي تقام في انطلاق الموسم، ضد برشلونة صاحب ثنائية الدوري والكأس عندما سجل بابلو سارابيا في الدقيقة التاسعة بعد مجهود كبير من زميله المنطلق لويس موريل.