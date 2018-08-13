تقرير: نتنياهو زار مصر والتقى بالسيسي سرّاً

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة في تقرير خاص بها عرضته مساء الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زار مصر سرّاً في شهر أيّار مايو المنصرم، والتقى بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

بحسب التقرير - الذي يستند إلى مسؤولين أميركيين - تباحث الطرفان الإسرائيلي والمصري في خطة لحل أزمة قطاع غزة وتخفيف الحصار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ويقول التقرير إن نتنياهو وصل إلى مصر في تاريخ الثاني والعشرين من أيار / مايو مع مجموعة من المستشارين وأمضى ساعات قليلة هناك قبل أن يعود إلى إسرائيل في الليلة نفسها.

وتضيف القناة العاشرة في تقريرها أن الزيارة بقيت سرية، حتى أن الوزراء الذين يعملون في القطاعين الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي لم يتمّ إبلاغهم بها.