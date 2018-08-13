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شاهد: عروض سيرك كندي مبهرة في مهرجان بيت الدين في لبنان

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شاهد: عروض سيرك كندي مبهرة في مهرجان بيت الدين في لبنان

شاهد: عروض سيرك كندي مبهرة في مهرجان بيت الدين في لبنان
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استمتع مئات اللبنانيين مساء الخميس الماضي بعروض سيرك مبهرة قدمتها فرقة "السيرك الكندي إليويزي" ضمن فعاليات مهرجانات بيت الدين بلبنان.

وقدم الفنانون الكنديون عروضا "أكروباتية" تميزت بالمرونة واللياقة البدنية العالية والتنسيق المبهر بين أعضاء الفريق.

ويقول تيبو فيليب المسؤول عن الفرقة الكندية إن ما يقدّمه فريقه يعتبر من فنون السيرك المعاصر، وهو فنّ يعتمد فقط على المهارات البدنية العالية.

العرض من إخراج ديف سان بيير وجانو بينشو وسبق تقديمه في أكثر من 23 دولة من بينها السعودية والأردن والإمارات، ويحمل بين طيات المرح واللهو رؤية فلسفية عن مفهوم حرية الفرد ويومياته المشحونة بضغوط العمل في المدن الصناعية الكبيرة.

على مدى ساعة ونصف يعكس العرض ثقافات وفنون مناطق مختلفة من العالم مستمدا ذلك من تعدد جنسيات ولغات الفنانين المشاركين فيه إذ يضم راقصين من كندا واليابان وسويسرا.

وتمثل تلك المشاركة الثانية من نوعها للفرقة الكندية في مهرجان بيت الدين، ويقدم عروضه لمدة ثلاثة أيام.

وانطلق مهرجان بيت الدين في لبنان في 12 من يوليو/تموز الماضي واستمر مدة شهر، وتخللته العديد من العروض الفنية المتنوعة.