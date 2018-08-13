شاهد: عروض سيرك كندي مبهرة في مهرجان بيت الدين في لبنان

استمتع مئات اللبنانيين مساء الخميس الماضي بعروض سيرك مبهرة قدمتها فرقة "السيرك الكندي إليويزي" ضمن فعاليات مهرجانات بيت الدين بلبنان.
وقدم الفنانون الكنديون عروضا "أكروباتية" تميزت بالمرونة واللياقة البدنية العالية والتنسيق المبهر بين أعضاء الفريق.
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
شاهد: عروض سيرك كندي مبهرة في مهرجان بيت الدين في لبنان
وقدم الفنانون الكنديون عروضا "أكروباتية" تميزت بالمرونة واللياقة البدنية العالية والتنسيق المبهر بين أعضاء الفريق.
ويقول تيبو فيليب المسؤول عن الفرقة الكندية إن ما يقدّمه فريقه يعتبر من فنون السيرك المعاصر، وهو فنّ يعتمد فقط على المهارات البدنية العالية.
العرض من إخراج ديف سان بيير وجانو بينشو وسبق تقديمه في أكثر من 23 دولة من بينها السعودية والأردن والإمارات، ويحمل بين طيات المرح واللهو رؤية فلسفية عن مفهوم حرية الفرد ويومياته المشحونة بضغوط العمل في المدن الصناعية الكبيرة.
على مدى ساعة ونصف يعكس العرض ثقافات وفنون مناطق مختلفة من العالم مستمدا ذلك من تعدد جنسيات ولغات الفنانين المشاركين فيه إذ يضم راقصين من كندا واليابان وسويسرا.
وتمثل تلك المشاركة الثانية من نوعها للفرقة الكندية في مهرجان بيت الدين، ويقدم عروضه لمدة ثلاثة أيام.
وانطلق مهرجان بيت الدين في لبنان في 12 من يوليو/تموز الماضي واستمر مدة شهر، وتخللته العديد من العروض الفنية المتنوعة.