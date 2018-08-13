نعت وزارة الثقافة المصرية يوم الاثنين الكاتب والمفكر الاقتصادي سمير أمين الذي توفي ليل الأحد في باريس عن عمر ناهز 87 عاماً.
وقالت الوزارة في بيان إن الراحل "أحد المفكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ".
الموت يُغيّب المفكر المصري سمير أمين
نعت وزارة الثقافة المصرية يوم الاثنين الكاتب والمفكر الاقتصادي سمير أمين الذي توفي ليل الأحد في باريس عن عمر ناهز 87 عاماً.
وقالت الوزارة في بيان إن الراحل "أحد المفكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ".
ولد أمين في الثالث من سبتمبر/أيلول عام 1931 ونشأ في بورسعيد لأب مصري وأم فرنسية. وحصل على الثانوية العامة من مصر قبل أن يتجه لاستكمال دراسته في فرنسا التي حصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون.
يعد الراحل من أعلام مدرسة التبعية في العلوم الاجتماعية كما أنه من مؤسسي نظرية المنظومات العالمية. وعمل مستشاراً اقتصادياً في كل من مالي ومدغشقر وجمهورية الكونغو وغيرها من الدول الأفريقية كما عمل مديرا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي في دكار خلال حقبة السبعينات.
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وشارك في تأسيس منظمات بحثية وعلمية أفريقية منها المجلس الأفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية ومنتدى العالم الثالث الذي ظل يترأسه حتى رحيله.
ومن أبرز مؤلفاته (حوار الدولة والدين) و(في نقد الخطاب العربي الراهن) و(نحو نظرية للثقافة) و(ما بعد الرأسمالية المتهالكة) و(الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين).