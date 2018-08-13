افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الوزراء ووزير الآثار وعدد من المسؤولين.
وقال وزير الآثار خالد العناني إن المتحف يتكون من ست صالات عرض تمتد على مساحة 6500 متر مربع وتحتوي على حوالي ألف قطعة أثرية.
بالفيديو : السيسي يفتتح متحف سوهاج القومي
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الوزراء ووزير الآثار وعدد من المسؤولين.
وقال وزير الآثار خالد العناني إن المتحف يتكون من ست صالات عرض تمتد على مساحة 6500 متر مربع وتحتوي على حوالي ألف قطعة أثرية.
وأضاف العناني أنه تم العمل على بناء المتحف فعلياً عام 1993 وتوقف عام 1996، وتم استئناف العمل عام 2016. وأشار إلى أن تكلفة المتحف بلغت حوالي 72 مليون جنيهاً مصرياً.
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وتابع الوزير قائلا" : "لماذا نقيم متحفاً في سوهاج؟.. سوهاج هي مهد الحضارة المصرية، التاريخ المصري بدأ من هنا. التاريخ يقول لنا إن الأسرة الأولى (في مصر القديمة) ملوكها من هنا في محافظة سوهاج، مقابرهم موجودة هنا في مركز البلينا بمنطقة تسمى أم الجعاب، كما أن هناك 60 موقعاً أثرياً، لدينا أيضا أخميم وهي مدينة أثرية عظيمة عاش فيها المصريون على مدى القرون".
ويعرض المتحف مجموعة مكونة من 945 قطعة أثرية تم اكتشاف معظمها في مواقع مختلفة بالقرب من سوهاج. كما تم اختيار بعضها من المتحف المصري والمتحف الإسلامي في القاهرة.
وتعمل مصر منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في 2014 على الانتهاء من عدد من المتاحف لإنعاش حركة السياحة التي واجهت عثرات مختلفة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2010، ومن بينها المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط والمتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة.